Tous les matins, Laurent macabiès regarde toutes les matinales politique pour en sortir la substantifique moelle. Quelle était l’ambiance ce matin ? Grosse panique au FN, Jean Luc Mélenchon "doit" être candidat aux Législatives, Ségolène Royal fait les cartons, et la liste de ceux qui veulent un chauffeur et un appartement de fonction sous l’ère Macron s'aggrandit chaque jour un peu plus.