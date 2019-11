Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 novembre : Ali Badou survend son invité, BFM parle de miel pendant une heure, Yves Calvi déroule le tapis rouge pour Jean-François Copé et le Père Noël a un message de la plus haute importance.

