Morning Glory : sur CNEWS on stigmatise… mais on regrette

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 31 mai : Tom Cruise s’invite sur CNEWS, le meilleur (mais surtout le pire) des clips de campagne pour les législatives, la carte joker de la nouvelle ministre de l’Ecologie et un immigré qui parle des immigrés.