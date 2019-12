Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 décembre : les éléments de langage, très peu pour Gabriel Attal, le vieux renard Christian Estrosi est un peu usé, le ministre des lobbies et de l’Agriculture était au Figaro, sur ZéNews, les Républicains se propulsent à l’extrême droite et Bruno Le Maire défend l’industrie automobile.

