Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 22 janvier : la définition parfaite d'un dialogue de sourds, synchronisation totale de langues de bois en une seule interview, Nicolas Dupont-Aignan est 100% anti-média et Emmanuel Macron entre dans le Top 3 des phrases de président.