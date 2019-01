Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 janvier, jour de rentrée : la bonne année au gouvernement, le « grand débat national » pour les gilets jaunes sera SANS tabou (sauf sur l’ISF) et sinon, on ne comprend pas mieux la ministre du Travail en 2019 qu’en 2018.