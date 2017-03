Morning Glory - Thomas Sotto, c'est moche de se moquer !  

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde les matinales pour en sortir le meilleur. C’est la séquence qui nous a fait le plus rire aujourd’hui… Jean Pierre Chevènement était sur Europe 1 ce matin et on ADORE les interview de Chevènement. Mais le plus drôle s’est passé AVANT l’interview… Chevènement n’est pas encore dans le studio. L’invité politique va arriver et vous allez avoir la définition de « ricaner dans le dos de quelqu’un ». Que celui qui n’a jamais fait ça jette la première pierre ? Chevènement entre dans le studio… Il dit bonjour à Thomas Sotto et il va s’asseoir… On va zoomer sur Sotto.