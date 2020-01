Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 janvier : la gêne des politiques quand on leur demande s’ils ont déjà fumé sur un pétard au cours de leur vie, on rend hommage à Ségolène Royal, inoubliable ambassadrice des Pôles partie trop tôt, Muriel Pénicaud mélange toujours autant les mots et on a trouvé deux personnes qui ne clignent JAMAIS des yeux.

En savoir plus sur Yann Barthes