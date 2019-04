Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Ce 16 avril, ils ont réalisé quelque chose : comme pour les Cathédrales, les politiques sont composés de cloches et de flèches. Mais avant tout, aujourd’hui, ils ont été cherchés des images de la grande Notre-Dame dans l’actualité de ces dernières décennies.