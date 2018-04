Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 30 avril : Florian Philippot recherche des soutiens et se tourne vers les très charismatiques Jean Lassalle, François Asselineau et Henri Guaino, on soupçonne Alexis Corbière d’avoir des auteurs pour lui écrire ses vannes, Laurent Wauquiez insiste et le secrétaire général de Force Ouvrière se la joue Seigneur des Anneaux pour motiver ses troupes.