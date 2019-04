Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 avril : on a relevé les trois tics de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, le Gentleman Collard était sur France Info et il a été très chic, on a découvert le vide absolu avec François de Rugy, la bourde du jour est signée Muriel Pénicaud et on adore le concept de la radio filmée.