Morning Glory: trouvez-vous quelqu’un qui vous aime autant que Colette aime Xavier Bertrand

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 5 janvier : le ministre du jour, Olivier Véran, était sur RTL ce matin et on a cru comprendre qu’on n’était effectivement pas super au point sur la stratégie vaccinale jusque-là ; Cnews vous souhaite une bonne année 2021 pleine de bienveillance ; qui de Léa Salamé ou de Nicolas Demorand n’a pas pu se retenir de se marrer ce matin en entendant une auditrice affirmer que Xavier Bertrand « incarne l’humain » dans la classe politique ? Et enfin, l’Insoumise Manon Aubry était sur France Info lundi.