En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 juin : on exige un Oscar pour Xavier Bertrand, ce serait amplement mérité, on ne sait pas si c’est VRAIMENT une bonne idée d’avoir rouvert les PMU, le fou du Puy est toujours partout dans les médias et l’indignation à deux vitesses d’Alexis Corbière.