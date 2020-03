En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 mars : des interviews sans interviewés ni interviewers en plateau, des gestes barrières cochons, un ministre qui tient vraiment à ce qu’on connaisse toutes ses casquettes, une Muriel Pénicaud rassurante sur le Coronavirus et de l’espoir pour la télé qu’on croyait morte.