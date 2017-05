Morning Glory - Un véritable désert politique !  

Tous les jours, dans le Morning Glory, Laurent Macabiès écoute les matinales. Et ce matin, pour la première fois de la saison, on n’est pas arrivé à faire un Morning Glory. Pourquoi nous avons donc un trou dans notre conducteur…? Le Morning Glory, c’est le résumé des interviews politiques de la matinée… Et depuis dimanche, depuis l'élection d’Emmanuel Macron, le paysage politique en France ressemble à un véritable désert... Alors c’est une image, bien évidemment… Nous ne sommes pas dans le quartier de l’Assemblée Nationale… C’est notre paysage politique en ce moment