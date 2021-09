Morning Glory : une modestie nommée Bayrou

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 13 septembre : la campagne d’Anne Hidalgo, le processus de décision du RN, le crop top de Marine Le Pen, la petite forme de Gérard Larcher, la modestie de François Bayrou et la tristesse terrible d’Éric Zemmour.