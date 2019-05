Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 14 mai : l’interview-voiture de la candidate FI Manon Aubry, un virus contagieux rend sourd les politiques, nos chouchous du jour sont les En Marche de Saone et Loire et leur vidéo 100% masculine et UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, on est tombés d’accord avec Nicolas Dupont-Aignan.