Morning Glory : Valérie Pécresse a donné combien pour Notre-Dame déjà ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 avril : on félicite l’opposition qui a trouvé le temps de peaufiner ses punchlines, Valérie Pécresse continue de rabâcher le prix de son cadeau à Notre-Dame, on joue à Dupont et Dupond, on donne (un peu) de temps de parole au Rassemblement national et on adore toujours autant la radio filmée.