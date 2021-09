Morning Glory : Valérie Pécresse et l’art de la subtilité

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 1er septembre : l’échange glacial entre Sonia Mabrouk et la candidate EELV Sandrine Rousseau, le PS dans un sale état, l’argument principal de Valérie Pécresse et le retour de Martine Aubry.