Morning Glory : Valérie Pécresse mime tout et ça nous a donné des idées

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 novembre : la formule imparable des En Marche pour balayer les questions sur leurs couacs, on fait un saut dans le passé pour retourner en janvier, on ne sait pas si le ministre des PME joue au con ou s’il est juste de très mauvaise foi, Valérie Pécresse mime tout ce qu’elle dit ou fait, la ministre du Travail prêche pour sa paroisse et enfin, on fait un passage chez Cnews Bistrot.