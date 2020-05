En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 mai : le petit boule de Laurent Wauquiez, les politiques ne se déplacent toujours pas pour aller dans les studios et ils ont plein d’excuses pour l’expliquer, la curieuse journée de collecte de masques de Valérie Pécresse et le ministre de Jean-Michel Blanquer retourne à l’école.