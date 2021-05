Morning Glory : Valérie Pécresse vs Xavier Bertrand, deux candidats, un seul discours

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 3 mai : la candidate à sa réélection, Valérie Pécresse, ne veut pas se fermer la porte pour 2022, mais Xavier Bertrand, lui aussi sur la ligne de départ, surfe sur le même créneau, la question qui tue a été posée à Marlène Schiappa, Marine Le Pen n’a pas la même définition de l’optimisme que nous, et l’auditeur de France Inter ce matin était-il un homme ordinaire ?