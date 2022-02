Morning Glory : visiblement, la campagne présidentielle se passe en 1990

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 31janvier : le point commun à toutes les interviews des membres du Rassemblement national, Éric Zemmour joue les Calimero sur CNEWS, une campagne électorale bloquée dans les années 1990, les grosses difficultés de Valérie Pécresse en interview et un peu de Jean-Yves Le Drian pour vous remonter le moral (non).