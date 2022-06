Morning Glory : la tête qu'on fera devant les débats à l'Assemblée ces cinq prochaines années

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 20 juin : le top de la lose des Macronistes, un appel aux dons pour France Info, Rachida Dati agace et un avant-goût de l’ambiance attendue à l’Assemblée nationale ces cinq prochaines années.