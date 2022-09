Morning Glory : vous ne comprenez rien au Conseil national de la Refondation ? Pas de panique, François Bayrou non plus

Tous les jours, Clémence Abafour et Antoine Tailly regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 7 septembre : l’homme le plus surbooké de France, 2027 déjà dans l’actu, la propagande subtile de Vladimir Poutine, la nouvelle punchline de la gauche et une mise en garde.