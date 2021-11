Morning Glory : vous pensiez que ça allait mal en France ? Jean-Yves Le Drian va vous faire changer d’avis

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 22 novembre : la dolce vita française, le RN Jordan Bardella toujours en petite forme, Xavier Bertrand nous tire les larmes et une nouvelle question qui fait du bien (non) à la démocratie.