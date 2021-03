Morning Glory : vous pensiez qu’on allait tout rouvrir mi-avril ? Écoutez mieux

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 9 mars : Gabriel Attal a voulu donner de l’espoir aux Français, mais il suffisait de lire entre les lignes pour comprendre que l’espoir ne serait pas pour tout de suite, CNEWS invente le jeu « PaTabou » soit l’inverse du célèbre jeu dans lequel il faut éviter de prononcer certains mots et enfin, on remonte dans le temps jusqu’à la semaine du 8 mars 2020. Souvenez-vous, c’était la dernière semaine de nos vies « normales.