Morning Glory: vous reprendrez bien un peu de CNews bistrot ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 novembre : pour faire passer la pilule du confinement et des mesures restrictives, les membres du gouvernement tiennent à vous faire savoir qu’ils sont comme vous, eux aussi ont une famille. On adore le masque qui fait une petite bouche de cartoon à Jean-Pierre Raffarin, l’homme des champs Arnaud Montebourg était sur France Inter et, dieu soit loué, pour compenser la fermeture des bars, CNews bistrot reste ouvert.