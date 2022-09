Morning Glory – Winter is coming et on n’est pas prêt pour les ministres en col roulé

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 27 septembre : winter is coming, après Oui-Oui, découvrez Non-Non, la collection automne/hiver des questions pièges, la concentration des députés et la magie de Noël en danger.