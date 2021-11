Morning Glory : Xavier Bertrand a appris un nouveau move

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 10 novembre : les réactions à l’allocution d’Emmanuel Macron, Xavier Bertrand a appris de nouvelles techniques en cours de comédie, Jean-Luc Mélenchon squatte Twitch, les menaces du ministre du Tourisme et une passion de Gaulle.