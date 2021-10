Morning Glory : Xavier Bertrand aurait peut-être dû garder son conseiller com’

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 5 octobre 2021 : la révélation qui fait monter d’un cran le populisme ambiant, l’hommage hallucinant de François Bayrou à Bernard Tapie, les connaissances en culture pop de Jean-Jacques Bourdin, la technique de Jean-Baptiste Djebbari pour éviter le placard à archives et les déclarations hasardeuses du patron du PS.