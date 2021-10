Morning Glory – Xavier Bertrand : avaler une grosse couleuvre, définition

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 12 octobre : les grosses couleuvres de Xavier Bertrand, la consommation de drogue chez CNEWS, l’intégralité de la classe politique est pour la première fois d’accord sur un thème, l’inexactitude de Marlène Schiappa, les punchlines ratées de Valérie Pécresse et les yeux mi-clos de Gérard Larcher.