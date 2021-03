Morning Glory : Xavier Bertrand envoie bouler les habitants des Hauts-de-France

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 25 mars : énorme surprise (non) à l’annonce de la candidature de Xavier Bertrand en 2022, Marlène Schiappa passe à un cheveu de la catastrophe et les médecins ne nous rassurent plus du tout.