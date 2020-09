Morning Glory : Xavier Bertrand, l'homme le plus exaspéré de France

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 2 septembre : on a cru, l’espace d’un instant, que les matinales avaient pris un peu de hauteur ce matin, jour de l’ouverture du procès contre Charlie Hebdo ; Xavier Bertrand est l’homme le plus exaspéré de France ; on a aussi regardé François Hollande raconter comment il s’est blessé à la tête et on ne se lasse pas de l’anecdote de Roselyne Bachelot.