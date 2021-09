Morning Glory : Xavier Bertrand, maître de l’Actor Studio

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 septembre : Xavier Bertrand en représentation sur LCI, la nouvelle vie de Didier Raoult et Nicolas Dupont-Aignan refuse de dire s’il est vacciné ou non… alors qu’il a craché le morceau il n’y a pas trois mois.