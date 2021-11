Morning Glory : Xavier Bertrand met tous les journalistes au chômage

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 2 novembre : le monde à l’envers de Xavier Bertrand, l’absence de courage des LR, la boulette d’Alba Ventura sur RTL, le retour de boomerang qui fait du bien et l’accessoire parfait pour asseoir votre crédibilité.