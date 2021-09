Morning Glory : Xavier Bertrand, sans micro, sans caméra… ou presque

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 31 août : le bon vieil argument du « je suis père de famille » fait un retour fracassant, merci Christophe Castaner, une journée historique sur CNEWS, Xavier Bertrand et sa conception toute particulière du « sans micro, sans caméra », le ministre du Tourisme met un coup de pression aux Talibans et l’anniversaire d’Éric Zemmour.