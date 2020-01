Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 janvier : en 2020, on n’est toujours pas sur de la parité chez les invités politiques, mais on n’est pas sûrs non plus qu’il y ait bien un pilote dans l’avion du Rassemblement national et c’est encore le temps des bonnes résolutions.

