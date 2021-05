Mort de Clément Méric : première journée tendue au procès en appel des deux accusés

Huit ans après les faits, le procès en appel des deux accusés de la mort de Clément Méric se tient depuis ce mercredi au tribunal d’Evry. Le 5 juin 2013, à la sortie d’une vente privée de vêtements dans Paris, une bagarre éclate entre un groupe de skinheads et des militants antifascistes. Clément Méric, 18 ans, est violemment frappé au visage et tombe dans le coma. Il décèdera quelques heures plus tard. L’enquête identifie deux hommes, soupçonnés d’être responsables de la mort de Clément Méric : Esteban Morillo et Samuel Dufour, tous deux membres de Troisième Voie et des Jeunesses nationalistes révolutionnaires – deux groupuscules néonazis ultra violents dissous après le drame. Condamnés respectivement à 11 et 7 ans de prison, des peines jugées trop lourdes par les accusés, Esteban Morillo et Samuel Dufour étaient de retour devant la cour ce mercredi. Paul Gasnier, Abda Sall et Arthur Després étaient au tribunal d’Evry pour suivre l’ouverture de ce nouveau procès.