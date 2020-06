En savoir plus sur Yann Barthes

Le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin prochain et, à Paris, la candidate de la majorité peine à se faire voir, ou entendre. Au point que dans sa propre équipe, on la surnomme désormais « Bouteflika », du nom de l’ancien président algérien. Paul Larrouturou l’a retrouvée sur un marché du 12ème arrondissement de la capitale.