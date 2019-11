Les choses se corsent pour les candidats En Marche à la mairie de Paris. Loin derrière Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux est lâché par Emmanuel Macron, lequel n’est pas encore certain non plus de soutenir Cédric Villani. Si bien que l’Elysée réfléchirait à un plan B. Paul Larrouturou est retourné voir Benjamin Griveaux et Cédric Villani, et les deux hommes semblent irréconciliables.

En savoir plus sur Yann Barthes