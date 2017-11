Nadia Daam est journaliste sur Arte et Europe 1. Suite à une chronique, elle a été menacée et harcelée pendant plusieurs jours. Tout a commencé il y a 23 jours, le mercredi 1er novembre. Sur Europe 1. Dans une chronique, elle attaque les membres du très célèbre forum « BLABLA 18-25 ans » du site jeuxvideo.com… Où on parle de TOUT sauf de jeux vidéos. Un espace sans filtre - Extrait Quotidien du 24 novembre 2017