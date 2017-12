Parmi les soutiens de Laurent Wauquiez, on retrouve Eric Woerth, Eric Ciotti et Nadine Morano... Très en forme. à chanter et danser sur Johnny Hallyday... "Et n'oubliez pas, Johnny il était de droite ! Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2