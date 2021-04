Naïma Amadou qui a interpellé Macron sur la mixité : "C’est des choses qui sont sorties du cœur"

Depuis 24h, Naïma Amadou est partout sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d’info. Et pour cause : lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, en déplacement à Montpellier, elle a fait part du manque de diversité dans son quartier. « Mon fils m’a demandé si le prénom Pierre existait vraiment (…) il n’en connaît aucun », a-t-elle déploré face au président. 24h plus tard, Paul Larrouturou l’a retrouvée, à Montpellier, un peu dépassée par l’ampleur prise par ses propos.