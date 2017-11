Trump Président : Le point diplomatique

Un an après son élection, le bilan de Trump n’est pas fameux mais il peut se vanter d’une chose : il a créé un nouveau pays. Ce pays, c’est la « NAMBIA ». Visiblement, ce serait en Afrique et le Président américain l’a créé en septembre dernier pendant un discours très sérieux devant les dirigeants africains à l’ONU. La géographie, ce n’est pas son truc … Alors, ça donne quoi en terme de diplomatie un président aussi nul en géo ? Etienne Carbonnier fait le bilan. Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre 2017