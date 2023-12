Narendra Modi se dirige vers un nouveau mandat à la tête de l’Inde

Cette semaine, en Inde, les électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre de ce qu’on pourrait qualifier de demi-finale en vue des futures élections 2024. Le Premier ministre actuel, Narendra Modi et son parti nationaliste, le BJP, l’ont emporté et notamment dans trois Etats essentiels du pays. Et ce, en réussissant, entre autres, à convaincre la jeunesse. Le chef d’Etat a déclaré que « les résultats de cette élection », étaient « un avertissement pour tous ceux qui sont contre le progrès, et le bien-être de la population. Sauf énorme surprise, Narendra Modi devrait donc à nouveau être réélu dans quelques mois.