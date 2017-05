Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn : retour vers la Vème République  

J-6 avant le second tour des élections présidentielles. Pour les journalistes, ces derniers jours vont être marqués par le rush électoral, et d'autant plus pour nos deux invités de ce soir, qui ont la lourde responsabilité d'animer le débat présidentiel qui opposera les deux candidats. Sur le plateau de Quotidien, ces deux grands pros du journalisme nous ont filé leurs tuyaux pour être au top le jour j.