Nathalie Saint Crik et Christophe Jackubysin, deux journalistes absents du débat  

Nathalie Saint Crik et Christophe Jackubysin étaient un peu les invités surprises du débat. Préférés à Gilles Bouleau, David Pujadas, Léa Salamé ou Anne-Claire Coudray, les deux responsables des services politiques de TF1 et France 2 s'en sont pris plein la figure sur les réseaux sociaux, transparents, n'arrivant pas à contenir les deux finalistes de la Présidentielle, Quotidien revient sur ce duo et ce rôle pas si facile. Cela devait être historique, ce fut tout simplement consternant, fort et terrifiant. Le degré zéro de la politique pendant 3h30 avec les deux finalistes à l’élection présidentielle française. Renaud Dély (Marianne), Thomas Legrand (France Inter), Mathilde Siraud (Le Figaro), Aurélie Herbemont (Europe 1) ils revienne pour Quotidien sur ce débat du deuxième tour.