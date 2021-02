Nathan ne sait pas skier, mais Nathan veut protester à Montmartre, ne soyez pas comme Nathan

En savoir plus sur Yann Barthes

Quand le gouvernement a annoncé que les remontées mécaniques ne pourraient pas rouvrir cet hiver, on s’est dit que c’était sans doute pour éviter les contaminations. On s’est dit que si ça se trouve, on pouvait peut-être être contaminé sur un télésiège. En fait pas du tout : en regardant Nathan, skieur-parisien enchaîner les chutes magistrales à Montmartre, on a compris que c’était surtout pour éviter d’engorger les hôpitaux avec des gens comme Nathan.