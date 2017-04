Natoo et Kemar se sont fait une place en or sur l'internet français. Avec plusieurs millions de vidéos vues sur YouTube, le couple a trouvé la recette du succès, à base d'humour décapant et déjanté. Parmi les guest-stars qui apparaissent de temps à autre dans leurs vidéos, les valeureuses Kitty et Lola, chiens adorés du couple.